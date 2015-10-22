سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: داعش استفاد من الضربات الروسية على سوريا

دعت لمانثا باور السفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة، الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى إلى التهدئة، لافتة إلى الاعتراض على إزهاق أرواح فلسطينيين بسبب إطلاق النار من الجانب الإسرائيلى، داعية إلى اتخاذ كل جهد ممكن لوقف إزهاق الأرواح.

وشددت خلال جلسة مجلس الأمن، على ضرورة فتح المجال أمام مفاوضات تقضى إلى حل الدولتين، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية الروسية أدت إلى موجة جديدة من النزوح السورى.

وأوضحت أن العمليات العسكرية الروسية لا تستهدف داعش بل من يعارضون الأسد، لافتة إلى أن داعش استفاد من العمليات العسكرية الروسية وسيطر على مناطق جديدة.

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