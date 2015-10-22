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سفير فلسطين بالقاهرة: الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع الفلسطينيين بكراهية وحقد

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سفير فلسطين بالقاهرة: الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع الفلسطينيين بكراهية وحقد سفير فلسطين بالقاهرة: الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع الفلسطينيين بكراهية وحقد
استنكر سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكى، تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو الأخيرة والتى قال خلالها إن الحاج أمين الحسينى هو من أقنع السياسى الألمانى أدولف هتلر بحرق اليهود.

وأشار السفير الشوبكى، فى بيان صادر عن سفارة فلسطين بالقاهرة إلى أن هذا التصريح يوضّح حد التزييف التاريخى المطلق الذى تمارسه اليمينية الاسرائيلية الحالية، وأن ما ذكره نتنياهو يؤكد أن النفسية الإسرائيلية تتعامل مع الشعب الفلسطينى بحقد وكراهية وكأنهم المسئولون عما تعرض له اليهود فى السابق لتبرير ارتكاب مجازر ومحارق جديدة بحق الفلسطينيين بدعوى الانتقام مما نسبه نتنياهو للفلسطينيين.

وأكد الشوبكى أن نتنياهو رئيس وزراء وموقفه لا يمثل شخصه فحسب بل يمثل حكومته ومجتمعه، وعليه لا يمكن أن تمر تلك النصريحات العنصرية والنازية والفاشية دون محاسبة، لأن السكوت عليها سيترتب عليه مزيد من الجرائم والمجازر والإعدامات بحق شعبنا الفلسطينى.

وحذر السفير الشوبكى من أن وصف نتنياهو للرئيس محمود عباس بأنه ينتمى إلى داعش وأن الفلسطينيين هم المسئولون عن الهولوكست، يؤكد أن الحكومة الاسرائيلية الحالية تعمل على جر المنطقة إلى دوامة من العنف غير المسبوق، داعياً المجتمع الدولى إلى اتخاذ دور حقيقى فى الدفاع عن الشعب الفلسطينى الأعزل والذى يتم تحميله مسؤولية كل خطايا الإنسانية.

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مصر 365

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