برشلونة لكرويف بعد إعلان إصابته بالسرطان: ستفوز بهذه المباراة أيضا

وقع الأهلي على أعلى عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية بعد أن أعلن شراكته مع شركة صلة السعودية لمدة 3 سنوات اليوم الخميس.

وسيحصل الأهلي على مبلغ 231 مليون جنيه مقابل عقد الرعاية الذي تم توقيعه بحضور محمود طاهر رئيس النادي ومسؤولي الشركة السعودية.

وقال نادر خليل مدير التسويق بالأهلي لـFilGoal.com "بموجب هذا العقد ستتكفل شركة صلة بعيدا عن الالتزامات المالية بإقامة معسكر إعداد للأهلي سنويا قبل بداية كل موسم".

وأضاف "كما ستتكفل بأمور الدعايا والتسويق للأهلي في دول الخليج وأوروبا وتنفيذ ما جاء في كراسة الشروط".

وأضاف "في المقابل لذلك سيكون الأهلي ملزما بلعب مباراة ودية من تنظيم الشركة كما ستحصل صلة على حقوق الإعلانات على قمصان الفريق وكذلك الإعلانات في ملعب المباراة".