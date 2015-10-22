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ختام فعاليات دورة التطور الوظيفى بجامعة الإسكندرية لتأهيل الطلاب لسوق العمل

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ختام فعاليات دورة التطور الوظيفى بجامعة الإسكندرية لتأهيل الطلاب لسوق العمل ختام فعاليات دورة التطور الوظيفى بجامعة الإسكندرية لتأهيل الطلاب لسوق العمل
شهد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، ختام فعاليات الدورة التدريبية التى ينظمها مركز التطوير الوظيفى بالجامعة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، تحت عنوان "برنامج الإعداد لسوق العمل"، وتخريج الدفعة الأولى وعددهم 109 طلاب وطالبات، بمجمع الأنشطة الطلابية بسموحة.

وأكد الدكتور هشام جابر، فى كلمته بحفل الختام، حرص الجامعة على دعم مركز التطوير الوظيفى لتأهيل الطلاب والخريجين الجدد لسوق العمل، مشيراً إلى ضرورة عدم الاكتفاء بالدراسة الأكاديمية، ولكن يتحتم التدريب على اكتساب المهارات والتعليم الذاتى وتنمية مواطن القوة ومعالجة نقاط الضعف والسعى الدائم للإبداع والابتكار للمنافسة فى سوق العمل، مشدداً على أهمية استغلال وسائل الاتصال والتواصل الحديثة فى اكتساب المعارف المختلفة.

وأشار الدكتور محمد عبد الحميد بلال، وكيل كلية التربية الرياضية بنين لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن الدورة التدريبية تتضمن عدة موضوعات، أهمها كيفية البحث عن الوظيفة المناسبة، كيفية تسويق نفسك، كتابة السيرة الذاتية، اجتياز المقابلات الشخصية، تحليل وحل المشكلات، مهارات الاتصال، وتطوير القدرات الذاتية، بالإضافة إلى مهارات العمل الجماعى، مؤكداً على التعاون بين جامعة الإسكندرية والمجلس البريطانى وشركة مايكروسوفت والمعهد المصرفى المصرى وجمعية رجال الأعمال من أجل تأهيل الطلاب والخريجين الجدد لسوق العمل.

من جهته أشاد المهندس حسين الصافى، مدير مشروع " تعمل" بشركة مايكروسوفت، بالتعاون المثمر المتوقع بين شركة مايكروسوفت وجامعة الإسكندرية، من خلال مبادرة "مصر تعمل" التى تهدف إلى مساعدة الشباب لمعرفة وبناء قدراتهم، من خلال الإرشاد الوظيفى وتقييم المهارات والدورات المجانية عبر الإنترنت، وربط الشباب بالفرص المتاحة فى سوق العمل من خلال إتاحة بوابتها الإلكترونية لأصحاب الشركات لتوفير الفرص المتوفرة لديهم ومساعدة الشباب فى إعداد سيرهم الذاتية وتدريبهم للحصول على هذه الفرص.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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