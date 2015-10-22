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بالصور.. زحام جماهيرى على محلات الحمص والحلوى بجوار السيد البدوى فى طنطا

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بالصور.. زحام جماهيرى على محلات الحمص والحلوى بجوار السيد البدوى فى طنطا بالصور.. زحام جماهيرى على محلات الحمص والحلوى بجوار السيد البدوى فى طنطا
تشهد محلات الحمص والحلوى بجوار مسجد السيد البدوى فى مدينة طنطا حالة من الزحام الجماهيرى الشديد من زوار المولد، وتكدس المواطنين بالطوابير فى انتظار دورهم، بينما استعانت معظم المحلات بعمالة زائدة بعد تزايد نسب البيع والزحام، حيث يحرص المواطنون من زوار البدوى من جميع أنحاء الجمهورية على شراء الحمص والحلوى كعادة اعتادوا عليها منذ القدم.

وقال محمود موسى، أحد باعة الحمص، إن الإقبال يعوض المحلات الخسائر التى يتكبدونها على مدار العام من ارتفاع الخامات والعمالة، مؤكدا أن موسم مولد البدوى ينتظره الباعة من العام للعام.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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