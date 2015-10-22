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لأول مرة بميناء دمياط.. سفينة بضائع عملاقة بغاطس 13.70 متر

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لأول مرة بميناء دمياط.. سفينة بضائع عملاقة بغاطس 13.70 متر لأول مرة بميناء دمياط.. سفينة بضائع عملاقة بغاطس 13.70 متر
استقبل ميناء دمياط سفينة البضائع العامة العملاقة ORIENT UNION بطول 229 متراً وعرض 32 متراً، والتى ترفع علم هونج كونج والمحملة بأكثر من 71 ألف طن من لفات الحديد.

صرح بذلك اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، مضيفاً أنه بالرغم من أن الميناء سبق أن استقبل العديد من سفن الحاويات التى وصل غاطسها إلى 14 متراً، إلا أنه لأول مرة نستقبل سفينة بضائع عامة بغاطس 13.70 متر على رصيف رقم 15 وأن دخول هذه السفينة يعد تأكيداً على قدرة الميناء على استقبال سفن البضائع العامة الضخمة إلى جانب سفن الحاويات العملاقة والتى اعتاد الميناء استقبالها مؤخراً بعد أن تم تطهيره والوصول به إلى العمق التصميمى.

وأشار رئيس هيئة ميناء دمياط، إلى أنه من المنتظر أن يستقبل الميناء المزيد من السفن ذات الغاطس الأكبر بعد إنهاء أعمال التكريك والتعميق الجارية حاليا والتى ستصل بالميناء إلى عمق 16 متراً كمرحلة أولى.

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مصر 365