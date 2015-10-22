أخبار عاجلة

فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية -
مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري -
مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست -
مساء الأنوار: التحليل الفني لمباراة الأهلي وبتروجيت من خلال جهاز البييرو -
عيش الليلة | الحلقة الـ 12 الموسم الاول | لوسي و أحمد زاهر | الحلقة كاملة -
مساء الأنوار: كواليس فريق سموحة في جوهانسبرج قبل لقاء بيدفيست - الخميس 06 إبريل 2017 -
مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017 -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة عقب الفوز على بتروجيت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الشرقية يضبط كمية كبيرة من زيت الطعام مجهول المصدر

Google+ Print
محافظ الشرقية يضبط كمية كبيرة من زيت الطعام مجهول المصدر محافظ الشرقية يضبط كمية كبيرة من زيت الطعام مجهول المصدر
ضبط الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، عددا كبيرا من عبوات زيت الطعام مجهولة المصدر ولا تحمل أى بيانات أو علامة تجارية تؤكد مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى بأحد المطاعم بشارع الحمام بمدينة الزقازيق.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ اليوم بشارع الحمام لمتابعة إنتاج المخابز الكائنة بالشارع والتأكد من الأوزان المقررة للرغيف.

وكلف المحافظ مدير مديرية والذى كان يرافقه فى الجولة بعمل حملات تموينية مكثفة على جميع المطاعم التى تستخدم زيوت الطعام للتأكد من صلاحيتها حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

وقال المحافظ: لن أسمح بالمتاجرة فى صحة المواطنين، فالمستشفيات أصبحت مليئة بالأمراض، بسبب الغش التجارى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد