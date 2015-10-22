محافظ الشرقية يضبط كمية كبيرة من زيت الطعام مجهول المصدر

ضبط الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، عددا كبيرا من عبوات زيت الطعام مجهولة المصدر ولا تحمل أى بيانات أو علامة تجارية تؤكد مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى بأحد المطاعم بشارع الحمام بمدينة الزقازيق.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ اليوم بشارع الحمام لمتابعة إنتاج المخابز الكائنة بالشارع والتأكد من الأوزان المقررة للرغيف.

وكلف المحافظ مدير مديرية التموين والذى كان يرافقه فى الجولة بعمل حملات تموينية مكثفة على جميع المطاعم التى تستخدم زيوت الطعام للتأكد من صلاحيتها حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

وقال المحافظ: لن أسمح بالمتاجرة فى صحة المواطنين، فالمستشفيات أصبحت مليئة بالأمراض، بسبب الغش التجارى.

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