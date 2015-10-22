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بالفيديو - سموحة يفوز على غزل المحلة بهدف العجيزي

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بالفيديو - سموحة يفوز على غزل المحلة بهدف العجيزي بالفيديو - سموحة يفوز على غزل المحلة بهدف العجيزي

تقدم محمد ناجي "جدو" مهاجم الإنتاج الحربي بشكوى ضد ناديه السابق الأهلي في اتحاد الكرة.

وقال وليد العصار المدير التنفيذي للجنة شؤون اللاعبين لـFilGoal.com إن جدو رفض استلام مستحقاته لدى اتحاد الكرة. والتقدم بشكوى ضد الأهلي.

أصل المشكلة

الأهلي فسخ عقده مع جدو من جانب واحد وطلب منه الحصول على مستحقاته من خلال اتحاد الكرة.

وضع الأهلي قيمة سنة واحدة من عقد جدو لدى اتحاد الكرة حتى يحصل اللاعب على هذا المبلغ.

واستند الأهلي إلى أن لوائح اتحاد الكرة تقول إن من حق النادي فسخ ارتباطه مع اللاعب مقابل دفع مقابل سنة واحدة في عقد.

في المقابل، يستند جدو إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأن اللاعب يحق له الحصول على كامل مستحقاته عن مدة عقده كلها لو تم فسخ عقده بعد انتهاء فترة القيد.

جدو ذهب إلى اتحاد الكرة اليوم الخميس للحصول على مستحقاته. ووجد الأهلي ترك له مليونين و200 ألف جنيه.

اعترض جدو على ذلك، لأنه يرغب في الحصول على مقابل عقده كاملا والذي كان ممتدا بينه والأهلي لثلاث سنوات ويقدر بثمانية ملايين جنيها.

كذلك جدو يقول إن له مستحقات متأخرة لدى الأهلي. ولهذا كله لتقدم بشكوى ضد القلعة الحمراء.

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فيديو اليوم السابع

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