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رئيس شركة ' صلة ' : نتمنى أن يكون عقدنا مع الأهلي بشكل دائم

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رئيس شركة ' صلة ' : نتمنى أن يكون عقدنا مع الأهلي بشكل دائم رئيس شركة ' صلة ' : نتمنى أن يكون عقدنا مع الأهلي بشكل دائم

يتمنى راكان الحارثي رئيس مجلس إدارة شركة صلة والتي ترعى النادي الأهلي أن تكون شراكته مع القلعة الحمراء مدى الحياة وليس لمدة ثلاث سنوات فقط.

وكان الأهلي قد وقع رسميا يوم الخميس على عقد تعاقده مع شركة "صلة" لترعى الفريق لمدة ثلاث سنوات مقابل 231 مليون جنيه، ليصبح ذلك أغلى عقد رعاية في تاريخ الأندية المصرية.

وتحدث الحارثي فور توقيع العقود قائلا:"أتوجه بالشكر للنادي الأهلي على إتمام التعاقد بيننا".

وأكمل"نعلم ونقدر جيدا اسم الأهلي وحجم جماهيريته الكبيرة وهذا ما جعلنا حريصين على الفوز بحقوق رعايته".

وشدد"الشركة لن تتأخر في تحقيق بنود التعاقد وتدعيم النادي بأي شكل من الأشكال".

وأتم"أتمنى أن تكون شراكتنا مع الأهلي دائمة، وليست لمدة ثلاث سنوات فقط".

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