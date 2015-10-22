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مصدر أمني: عصابة وراء اختطاف رجل أعمال ونجله وليست قوات شرطة

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مصدر أمني: عصابة وراء اختطاف رجل أعمال ونجله وليست قوات شرطة مصدر أمني: عصابة وراء اختطاف رجل أعمال ونجله وليست قوات شرطة

 

أرشيفية

أكد مصدر أمني أن واقعة اختطاف رجل أعمال ونجله من منزلهما بقرية زاوية جروان بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، من قبل قوات ملثمة مساء أمس، ليسوا قوات شرطة أو أي جهة سيادية وإنما عصابة منظمة.

وأكد المصدر أن أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية تكثف من جهودها لمعرفة ملابسات الواقعة وتحديد الجناة من خلال باقي أفراد أسرة المجني عليهم وشهود العيان.

وأضاف المصدر أن شكل القوات أوحى للأهالي أنهم قوات تابعة للشرطة أو جهات سيادية لإرتداء عدد منهم ملابس مموهه.

يذكر أن قوات ملثمة غير معلومة أقتحمت قرية زاوية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، واختطفت مواطن يُدعي راضي حسين نصر 53 سنة، الشهير جمال نصر ونجله.

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