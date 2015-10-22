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بلاغ لنيابة أمن الدولة يتهم محافظ المنوفية بمساندته لحزب النور بالانتخابات

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بلاغ لنيابة أمن الدولة يتهم محافظ المنوفية بمساندته لحزب النور بالانتخابات بلاغ لنيابة أمن الدولة يتهم محافظ المنوفية بمساندته لحزب النور بالانتخابات

الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية

تقدم سمير صبرى المحامي ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة ضد محافظ المنوفية لمساندته وترويجه باسم الدولة لحزب النور فى الانتخابات البرلمانية.

وقال فى بلاغه إنه على الرغم من كل الشبهات التى تدور حول محافظ المنوفية وارتكابة العديد من المخالفات بل أكثر من ذلك قيام الرقابة الإدارية بتقديم تقرير رئيس الجمهورية التى أوضحت فيه إن هناك فساد مالى وتربح واستغلال نفوذ وإهدار للمال العام منسوب لمحافظ المنوفية، وأن جميع البلاغات يتم التحقيق فيها من قبل الجهات القضائية والسيادية، فقد تأكدت علاقات نسب ومصاهرة تربط محافظ المنوفية مع قيادات حزب النور السلفى، وإنه يظهر للكافة إنه مسانداً لهذا الحزب ومؤيداً له فى الانتخابات البرلمانية.

وأضاف: بدأت تنتشر صور فوتوغرافية للمحافظ مع قيادات حزب النور السلفى الغرض منها الإيحاء للمواطن أن الدولة تساند هذا الحزب ممثلة فى محافظها بالمنوفية.

وقال صبرى إن كل ما يشيعه وينشره ويروج له محافظ المنوفية تعين تقديمه للمحاكمة بسببها مما يحق مطالبا بالتحقيق مع هشام عبد الباسط محافظ المنوفية فيما تضمنه هذا البلاغ تمهيداً لتقديمه للمحاكمة الجنائية وقدم صبرى حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.

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