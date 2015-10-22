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رسميًا.. الأهلي يوقع أعلى عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية

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رسميًا.. الأهلي يوقع أعلى عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية رسميًا.. الأهلي يوقع أعلى عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية

توقيع عقد الرعاية

وقع الأهلي على أعلى عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية بعد أن أعلن شراكته مع شركة صلة لمدة 3 سنوات اليوم الخميس.

توجه “راكان الحارثي” رئيس مجلس إدارة شركة صلة السعودية بالشكر للنادي الأهلي على إتمام التعاقد الخاص بعقد رعاية النادي لمدة 3 مواسم قادمة متمنياً ان تشهد الفترة القادمة تعاون كبير يساعد على نجاح التجربة .
> وأشار الى أن الشركة تقدر جيداً اسم النادي الأهلي وحجم جماهيريته الكبيرة ، وهو ما جعلها حريصة على الفوز بحقوق رعايته وتمنى ان تكون الشركة على قدر اسم وتاريخ النادي الأهلي العريق .

وألمح الحارثي الى أن صلة تتطلع الى تحقيق شراكة دائمة مع النادي الأهلي وليس عقد لمدة 3 مواسم فقط ، في الوقت الذي شدد فيه على أن الشركة لن تتأخر في تحقيق بنود التعاقد وتدعيم النادي بأي كل من الأشكال .

وسيحصل الأهلي على مبلغ 231 مليون جنيه مقابل عقد الرعاية الذي تم توقيعه بحضور محمود طاهر رئيس النادي ومسؤولي الشركة السعودية.

 

 

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