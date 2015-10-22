رسميًا.. الأهلي يوقع أعلى عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية

وقع الأهلي على أعلى عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية بعد أن أعلن شراكته مع شركة صلة السعودية لمدة 3 سنوات اليوم الخميس.

توجه “راكان الحارثي” رئيس مجلس إدارة شركة صلة السعودية بالشكر للنادي الأهلي على إتمام التعاقد الخاص بعقد رعاية النادي لمدة 3 مواسم قادمة متمنياً ان تشهد الفترة القادمة تعاون كبير يساعد على نجاح التجربة .

> وأشار الى أن الشركة تقدر جيداً اسم النادي الأهلي وحجم جماهيريته الكبيرة ، وهو ما جعلها حريصة على الفوز بحقوق رعايته وتمنى ان تكون الشركة على قدر اسم وتاريخ النادي الأهلي العريق .

وألمح الحارثي الى أن صلة تتطلع الى تحقيق شراكة دائمة مع النادي الأهلي وليس عقد لمدة 3 مواسم فقط ، في الوقت الذي شدد فيه على أن الشركة لن تتأخر في تحقيق بنود التعاقد وتدعيم النادي بأي كل من الأشكال .

وسيحصل الأهلي على مبلغ 231 مليون جنيه مقابل عقد الرعاية الذي تم توقيعه بحضور محمود طاهر رئيس النادي ومسؤولي الشركة السعودية.