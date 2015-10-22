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فساتين السهرة تعيدنا لزمن الأناقة الكلاسيكية

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فساتين السهرة تعيدنا لزمن الأناقة الكلاسيكية فساتين السهرة تعيدنا لزمن الأناقة الكلاسيكية

الخميس 22-10-2015 10:47

تتجدد اتجاهات الموضة كل موسم بما يتماشى مع أناقة العصر والتصاميم العصرية الأنيقة، ولكن لموسم خريف وشتاء 2015 كانت فساتين السهرة الكلاسيكية الناعمة هي أبرز ما ظهر على منصات العروض لأكبر دور الأزياء العالمية .

كان الستايل الكلاسيكي الفيكتوري حاضرًا بقوة في فساتين السهرة الجذابة لموسم الخريف المقبل، فشاهدناه بتفاصيله الفخمة في العديد عروض الأزياء، كمجموعة Alice & Olivia التي ضمت بعض الفساتين الكلاسيكية الأنيقة، و تلاعب بعض المصممين بالستايل الفيكتوري ليظهرونه بأسلوب عصري مميز ليناسب من تبحث عن إطلالة متجددة وخارجة عن المعتاد كما فعل ريكاردو تيشي في أحد الفساتين من مجموعة Givenchy والفساتين الجذابة من مجموعة Alexander McQueen و Altuzarra
وقد أعادتنا دار Marchesa لزمن العشرينات بتصاميم باذخة وتفاصيل فخمة أنيقة لفساتين السهرات، ومن ناحية أخرى اعتمد بعض المصممين الستايل الكلاسيكي ببساطة ونعومة وقدموا تصاميم خالدة مناسبة لكل وقت وكل زمن كما في مجموعة Carolina Herrera وإيلي صاحب اللمسة الساحرة .
شاهدي معنا كيف قدم مصممو الأزياء فساتين السهرة الكلاسيكية لموسم الخريف المقبل.

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سيدتي