أجمل حقائب اليد للرجل من مجموعات الشتاء!

باتت حقيبة اليد قطعة أساسية في خزانة الرجل، حيث أنّ الزمن الحالي ونمط الحياة الجديدة يفرضان على الرجل أن يحمل معه الكثير من الأغراض في مشاويره اليومية، كالهاتف النقال، الحاسوب، المحفظة، دفتر الملاحظات، مفاتيح البيت والسيارة وغيرها… وطبعاً كل تلك الأشياء لا يمكن أن تتسع في الجيب، وتتطلب حقيبة يد بالتأكيد!

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ومع الخيارات الرائعة التي قدمتها دور الأزياء العالمية، ستجد بالتأكيد ما تبحث عنه من حقيبة عملية وأنيقة في أن واحد، حيث أن خياراتك تتنوع بين الجلد، وبين الأقمشة المتينة. أما الألوان، فقد تدرجت بين الأسود، البيج، العسلي، البني، كما بعض الألوان القوية، كالأحمر، الأزرق، وحتى الأصفر.

وأجمل تصاميم حقائب اليد رأيناها لدى "بربري برورسوم" Burberry Prorsum، "لويس فويتون" Louis Vuitton، "مايكل كورس" Michael Kors، "ديور" Dior،"رالف لورين" Ralph Lauren، "فيندي" Fendi، "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana وغيرهم…

في حال كنت رجلاً عصريّاً وتبحث عن حقيبة أنيقة تتسع لجميع احتياجاتك، شاهد خياراتنا المتنوعة، وانتق منها ما يعجبك ويناسبك.

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