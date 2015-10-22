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قفاطين مغربية وفساتين ناعمة تزين إطلالات شذى حسون

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قفاطين مغربية وفساتين ناعمة تزين إطلالات شذى حسون قفاطين مغربية وفساتين ناعمة تزين إطلالات شذى حسون

الخميس 22-10-2015 13:52

تتمتع المغنية العراقية شذى حسون بذوق متقلّب في ما يخص إطلالاتها. عادةً، تظهر شذى بفساتين سهرة أنيقة، أثناء الحفلات الغنائية، وتختار القفطان المغربي ليضفي لمسة رقي على إطلالاتها، من فترة لأخرى، بينما تطلق العنان لجنونها في إطلالاتها في الفيديو كليب والإطلالات اليومية.

تغلب فساتين السهرة على إطلالات شذى حسون؛ ففي حفل هلا فبراير الأخير، بدت شذى متألقة بفستان فضي، ذي أكمام طويلة وتصميم كلاسيكي رائع على المسرح، واختارت تصميماً أسود جذاباً، من Versace، لإحدى حفلاتها الساهرة، بينما احتفلت بعيد ميلادها بالفستان الأسود القصير.

وجذبتنا إطلالات شذى حسون بالأزياء التراثية، في العديد من المناسبات، منها إطلالتها في عيد الأضحى المبارك بدراعة خضراء مميزة، ومنها إطلالتها بفستان مستوحى من القفطان، كان الفضل في تصميمه لسهام الهبطي.
اللون الأبيض يدخل في تصميم أجمل العباياتلا يمكننا البتة أن ننسى إطلالات شذى الرائعة والمتنوعة بالقفطان المغربي، إذ ارتدته بألوان وتصاميم مختلفة كالأبيض والأخضر والأرجواني كذلك.

لعلّ التجدد والتنوع هما أبرز ما يميز إطلالات المغنية شذى حسون، على الرغم من أنه لا يمكن لنا التنبؤ بما يمكن أن ترتديه مستقبلاً؛ وهذا ما يعطيها القدرة على مفاجأتنا وإبهارنا مرة بعد أخرى.

شاهدي معنا إطلالات شذى حسون، وشاركينا برأيك!

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