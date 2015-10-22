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أستاذ كلى: 30% من مرضى السكرى يصابون بالفشل الكلوى

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أستاذ كلى: 30% من مرضى السكرى يصابون بالفشل الكلوى أستاذ كلى: 30% من مرضى السكرى يصابون بالفشل الكلوى
قال الدكتور أمين رشدى أستاذ الباطنة والكلى والسكر بطب قصر العينى، إن 30% من مرضى السكر معرضون للإصابة بالفشل الكلوى، خاصة الذين مر على إصابتهم بالسكرى 5 إلى 10 سنوات.

ويستكمل د. أمين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" خلال مشاركته فى مؤتمر الجمعية العربية للسكر والميتابوليزم المنعقد حاليا بالقاهرة، أنه يجب على مريض السكر إجراء فحص زلال البول بين الحين والآخر، للاطمئنان على عدم إصابته بالفشل الكلوى، حتى لا يتفاجئ مريض السكرى بإصابته بالفشل الكلوى، حيث إنه فى حالة ظهور نتائج تحليل الزلال مرتفعة تحتم على المريض لذهاب لطبيب الكلى كما أنه يساعد هذا الفحص فى اكتشاف الفشل الكلوى مبكرا فى مراحله الأولية وسهولة علاجه وتجنب مضاعفات الفشل الكلوى.

ويتابع د. أمين قائلا، يجب على الأشخاص بشكل عام أن يحرصوا على إجراء بعض الفحوصات الطبية بين الحين والآخر، خاصة مرضى السكر، نظرا لأنهم أكثر عرضة للإصابة بمصاعفاته.

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