5 ملايين مصرى مصاب بفيروس بى الأكثر خطرا من حيث العدوى من فيروس سى

أعلن الدكتور حسن حمدى أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بطب عين شمس

> خلال مؤتمر الدلتا الدولى الـ18 لأمراض الجهاز الهضمى والكبد والذى عقد أمس أن فيروس بى فى مصر وصلت معدلاته فى مصر من 2 : 8 % مما يعنى أن هناك من 4 : 5 ملايين مصرى مصاب بفيروس بى طبقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية حيث يعتبر فيروس بى من الأمراض التى لا تلتفت إليها مصر ولم يأخذ حقه من الاهتمام حتى الآن و كان هناك اعتقاد خاطئ أن فيروس بى غير موجود فى مصر وان فيروس سى هو المحتل مكان الصدارة ويختلف فيروس بى عن فيروس سى فى أنة أكثر خطورة حيث ينتشر أسهل وأسرع من فيروس سى حيث ينتقل من خلال العلاقات الجنسية وتتم العدوى بة من الأم الحامل إلى ابنها أثناء الولادة.

والفيروس يسبب أورام الكبد الأولية أكثر من فيروس سى وعلاجه أصعب ولا يمكن القضاء علية نهائيا مثل فيروس سى بأى عقاقير ومن هنا صعوبة التعامل معه وهدف العلاج هو تخفيض مستوى الفيروس فى الدم إلى اقل مستوى ممكن ويستمر العلاج فى غالبية الأحوال طوال العمر دون تحقيق الشفاء التام.

وفى مصر بدا نظام التطعيم الإجبارى للأطفال منذ عام 1992 واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية قامت بوضع خطوط استرشادية علاجية لفيروس بى لتطبيقها فى جميع المراكز العلاجية على مستولى الجمهورية سواء التابعة للجنة القومية أو وحدات التامين الصحى بإشراف أساتذة جامعيين وقد تم تعديل البروتوكول حديثا بعد دخول عقاقير جديدة إلى مصر لم تكن موجودة سابقا.

> وإذا انخفض نسبة الفيروس فى الدم يكون غير معدى ولكن المريض يظل تحت الرعاية الطبية طوال حياته حتى لا يتعرض للإصابة بسرطان الكبد.

وعادة التطعيم هو الحل الوحيد للحماية من فيروس بى للمخالطين للمريض ولكن ننصح بإتباع الإرشادات الصحية لمنع الإصابة بالفيروس بعدم استعمال أدوات الغير وتجنب العلاقات الجنسية الغير سوية وتجنب تعاطى المخدرات التى يمكن أن تنقل الفيروس من شخص لآخر عن طريق الحقن.