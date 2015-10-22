شوفى أمك وجدتك.. موعد البلوغ وانقطاع الطمث عند النساء يتوقف على العوامل الوراثية

تأخر مرحلة البلوغ أو الوصول لسن انقطاع الطمث مبكرًا، من أكبر المشاكل التى تثير حيرة المرأة وقلقها، فهل يشير البلوغ المتأخر أو انقطاع الطمث المبكر إلى انتقاص الأنوثة لدى حواء؟

سؤال يجيب عنه استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، موضحا أن موعد وصول الفتاة لمرحلة البلوغ، وكذا مرحلة انقطاع الطمث، أمر يختلف من سيدة إلى أخرى، وكل ما فى الأمر ينحصر فى انتهاء عدد البويضات التى ينتجها المبيض، وهو أمر يرجع للعوامل الوراثية فى المقام الأول.

فالمرأة تولد بعدد محدد من البويضات فى كل مبيض يتراوح بين 200 إلى 300 ألف بويضة، يبدء خروجهم بالتوالى عند مرحلة البلوغ وبواقع من 100 إلى 200 بويضة شهريا، والبويضة الأكبر حجما هى التى تخرج من المبيض، فيما يضمر العدد الباقى، وهكذا دواليك إلى أن ينتهى مخزون البويضات عن سن يبدأ فى المتوسط بين 42 إلى 50 عاما.

فيما يمكن أن تصل المرأة لمرحلة انقطاع الطمث من سن الثلاثين عاما فيما يعرف بانقطاع الطمث المبكر، والأمر يرجع فى النهاية لمخزون البويضات لديها.