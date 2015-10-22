4 مرشحين بدائرة أبو قرقاص يطعنون على نتائج الفرز بالمنيا‎

قال محمد أسامة مدير حملة العقيد عبد الناصر البرباوي مرشح دائرة أبو قرقاص، أن 4 مرشحين بالدائرة تقدموا بطعون انتخابية اليوم، واتفقوا على صيغة واحدة بعد رصدهم العديد من المخالفات.

حيث تقدم المرشح عبد الناصر مكرم محمد حسين، بطعن حمل رقم 471/ 6 ق، وحازم فاروق طه بطعن رقم 486 /6 ق، والمهندس أحمد الدمرداش بطعن حمل رقم 497/ 6 ق، والدكتور وليد التوني بطعن رقم 498 / 6 ق، إلى رئيس محكمة القضاء الإداري بالمنيا، طالبوا فيها بإبطال العملية الانتخابية بالدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة أبو قرقاص، وطالبوا فيها تحديد جلسة عاجلة وقبول الدعوة شكلا بشقها المستعجل ووقف إعلان النتيجة للمرحلة الأولى بالدائرة السادسة لتزوير النتيجة، مع إجراء تصحيح حقيقي بمحاضر الفرز.

وأضاف المرشحون في طعنهم أن اللجنة العامة للانتخابات بمركز شرطة أبو قرقاص، قد أعلنت أن عدد من أدلى بأصواتهم في المقرات اللجان بلغ نحو78191 وعدد الأصوات الصحيحة 63704 والأصوات الباطلة 14487، وهذا مثبت في رقم رسمي من رئيس اللجنة الشرفة على الانتخابات بأبو قرقاص، في حين أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أمس أرقام مخالفة لذلك، حيث جاء عدد من أدلى بأصواتهم في أبو قرقاص 78495 وعدد الأصوات الصحيحة 68531 صوتًا وعدد الأصوات الباطلة 10 ألاف صوت، وبجمع الأصوات الباطلة والصحيحة لا يعطي عدد من أدلوا بأصواتهم طبقًا للجنة العليا للانتخابات، كما أن لجنة 79 ومقرها قرية بني حسن جاء فيها عدد الأصوات الصحيحة في محضر الفرز 610 صوتًا، في حين حصل المرشح “صلاح مخيمر”على 714 صوت، وتم محو وتعديل أرقام أصوات الناخبين الموزعة على المرشحين بمحضر فرز 153 و 154 بقرية بالمنصورة.

كما جاء في عريضة الطعن، رفض الطعن ويحمل رقم 1 في دفاتر الطعون الخاصة بالفرز من اللجنة المشرفة على الانتخابات باسم “عبد الناصر مكرم حسين” والطعن رقم 2 باسم ” حازم فاروق طه عبد الله” على اللجان الفرعية رقم 98، 4، 153، 154، 56، 32، 111، 113.