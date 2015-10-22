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بالصور.. استمرار المواجهات فى الأراضى المحتلة وإسرائيل تعتقل 5 فلسطينيين

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بالصور.. استمرار المواجهات فى الأراضى المحتلة وإسرائيل تعتقل 5 فلسطينيين بالصور.. استمرار المواجهات فى الأراضى المحتلة وإسرائيل تعتقل 5 فلسطينيين
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، خمسة فلسطينيين، بينهم طفل خلال مواجهات مع طلبة المدارس فى منطقة جبل الطويل فى مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة.

اليوم السابع -10 -2015

وفى السياق ذاته، تمكن الارتباط الفلسطينى من الإفراج عن الطفل محمد أحمد خليل (12 عاما)، بعدما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى باعتقاله، خلال المواجهات التى دارت بالقرب من جبل الطويل فى البيرة.

اليوم السابع -10 -2015

كان جنود الاحتلال الإسرائيلى قد أطلقوا الأعيرة النارية والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الفلسطينيين الذين رشقوا الآليات العسكرية بالحجارة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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