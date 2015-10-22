اندلاع قتال شديد فى تعز باليمن بين الحوثيين وقوات موالية للرئيس هادى

قالت قوات موالية للحكومة اليمنية إن 20 على الأقل من قوات الحوثيين قتلوا فى اشتباكات ضارية فى تعز ثالث أكبر المدن اليمنية اليوم الخميس بعد يوم من قصفهم إياها بالصواريخ.

وشهدت تعز التى تعتبر العاصمة الثقافية لليمن دمارا شديدا منذ ان أصبحت ميدان معركة رئيسيا فى الصراع بين مؤيدى الحكومة والحوثيين المتحالفين مع إيران الذين تدعمهم قوات موالية للرئيس السابق على عبد الله صالح. والمدينة مقسمة الآن بين الجانبين.

وتدور معارك بين الحوثيين وقوات صالح من جانب وتحالف تقوده السعودية يحاول أن يعيد إلى السلطة حكومة الرئيس الحالى لليمن عبد ربه منصور هادى الذى يقيم الآن فى مدينة عدن بجنوب البلاد، وقال قادة قوات موالية لهادى إن قواتهم قتلت 20 حوثيا ومواليا لصالح على الأقل فى تعز. ولم يتسن الاتصال بأحد من الحوثيين لتأكيد عدد القتلى.

وقالت مصادر طبية ان 14 مدنيا قتلوا يوم الأربعاء فى قصف لمدينة تعز نفذه الحوثيون،واضطر آلاف إلى الفرار من تعز أما الذين تركوا بالمدينة فيواجهون نقصا شديدا فى الإمدادات الرئيسية. وفى سبتمبر أيلول قالت الأمم المتحدة إنها قلقة بشان نظام الرعاية الصحية الذى اقترب من الانهيار فى المدينة.

واليوم الخميس قالت وكالة أنباء سبأ التى يسيطر عليها الحوثيون ان 12 على الأقل من الموالين لهادى قتلوا فى كمين أعده الحوثيون فى مأرب إلى الشرق من صنعاء. ولم يتسن لرويترز التحقق من هذه الوفيات.

وقتل 5400 شخص على الأقل فى القتال فى اليمن منذ مارس اذار. وتقول الأمم المتحدة ان الوضع الإنسانى خطير.

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