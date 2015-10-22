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روسيا تنفى مزاعم أمريكا باستخدام قنابل عنقودية وتضرب 72 هدفا لداعش

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روسيا تنفى مزاعم أمريكا باستخدام قنابل عنقودية وتضرب 72 هدفا لداعش روسيا تنفى مزاعم أمريكا باستخدام قنابل عنقودية وتضرب 72 هدفا لداعش
قالت وكالة الإعلام الروسية إن إيجور كوناشنكوف المسؤول بوزارة الدفاع الروسية نفى اليوم الخميس مزاعم الولايات المتحدة أن الجيش الروسى استخدم قنابل عنقودية بمناطق مأهولة فى سوريا.

من ناحية أخرى نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها اليوم الخميس إن طائرات روسية نفذت 53 طلعة جوية وضربت 72 هدفا للمتشددين فى سوريا فى الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وكالة الإعلام الروسية ووكالة تاس للأنباء نقلا عن متحدث عسكرى إن القوات الجوية الروسية أصابت عددا من الأهداف فى محافظات حماة وإدلب واللاذقية وحلب ودمشق ودير الزور.
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