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وزير الخارجية السعودى يقول التدخل الروسى فى سوريا خطير جدا

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وزير الخارجية السعودى يقول التدخل الروسى فى سوريا خطير جدا وزير الخارجية السعودى يقول التدخل الروسى فى سوريا خطير جدا
قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير قبيل اجتماع مع نظرائه الأمريكى والروسى والتركى إن الأعمال الروسية فى سوريا تذكى الحرب هناك وإن الصراع لن ينتهى إلا بخروج الرئيس بشار الأسد دون شروط.

وقال الجبير للصحفيين فى فيينا إنه يعتقد أن التدخل الروسى فى سوريا خطير جدا لأنه يؤجج الصراع مضيفا أن الجانب السعودى قال هذا للروس بوضوح ، ونفذت القوات الجوية الروسية أكثر من 780 طلعة جوية ضد نحو 800 هدف فى سوريا منذ 30 من سبتمبر أيلول.

وأضاف أن المملكة تعتقد أن التدخل الروسى سينظر إليه على أن روسيا تقحم نفسها فى صراع طائفى بالشرق الأوسط. وعبر عن مخاوفه من أن يلهب ذلك المشاعر فى العالم الإسلامى ويزيد من تدفق المقاتلين على سوريا.

وأظهر تحليل أجرته رويترز لبيانات وزارة الدفاع الروسية أن نحو 80 فى المئة من الأهداف الروسية المعلنة فى سوريا كانت فى مناطق لا يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية مما يقوض مزاعم موسكو أن هدفها هو القضاء على الجماعة المتشددة.

وحين سئل الجبير هل يمكن أن يلعب الأسد دورا فى أى حكومة مؤقتة قال إن دوره سيكون الخروج من سوريا مشيرا إلى أن أفضل سيناريو يمكن أن يحدث هو الاستيقاظ صباحا وبشار الأسد غير موجود فى سوريا.

ومن المقرر أن يلتقى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى مع الجبير ونظيريه التركى فريدون سينيرلى أوغلو والروسى سيرجى لافروف فى فيينا يوم الجمعة لمناقشة الوضع السورى.
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