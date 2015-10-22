البنتاجون: عملية إنقاذ الرهائن بالعراق بدأت بعد أنباء عن إعدام وشيك

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الخميس إن عملية إنقاذ الرهائن الأمريكيين في شمال العراق الليلة الماضية بدأت "بعد تلقي معلومات بأن الرهائن يواجهون إعداما جماعيا وشيكا" على أيدي مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المتحدث بيتر كوك في بيان إنه تم اعتقال خمسة من أعضاء التنظيم وقتل "عدد" آخر في العملية التي حررت حوالي 70 رهينة بينهم أكثر من 20 من قوات الأمن العراقية. وقال البيان إن جنديا أمريكيا قتل.

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