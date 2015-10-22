أمين عام حزب النور: انسحابنا من الانتخابات غير وارد على الإطلاق

قال جلال مرة أمين عام حزب النور، إن انسحاب الحزب من جولة الإعادة والمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية غير وارد على الإطلاق.

وأشار فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على هامش اجتماع الهيئة العليا للحزب اليوم، إلى أن الاجتماع هدفه إعادة تقييم الأمور فى الوقت الحالى وتقدير الوضع السياسى فى البلاد، ودراسة نتائج الجولة الأولى من الانتخابات.

وحول نتيجة الحزب فى المرحلة الأولى من الانتخابات أكد مرة، أن الواقع كان ينبئ بذلك، قائلا: لا أقول إننا كنا نتوقع هذه النتيجة، لكن الواقع كان مؤلما جدا فى جميع المحافظات بالمرحلة الأولى.

وهاجم "مرة" ما أسماه باستخدام المال السياسى، والهجوم الإعلامى ضد الحزب، مشددا على أن هذه التصرفات تصب ضد مصلحة الدولة المصرية، قائلا: هذه محاولة لاغتيال إرادة الشعب وإعادة إنتاج برلمان 2010 بما يحويه من فساد مالى وإدارى، ومحاولة لإعادة الأمور إلى ما قبل 25 يناير وعدم الاستفادة مما حدث بعد الثورة.

وأكد الأمين العام لحزب النور أن الحزب يستعد لجولة الإعادة والمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، قائلا: "نحن نأخذ بالأسباب والوسائل المتاحة، وهذه محاولة منا بألا نترك بلادنا للفاسدين والمفسدين، مشيرا إلى أن الحزب حرر محاضر بجميع المخالفات التى رصدها فى المرحلة الأولى، وتم إحالتها إلى اللجنة العليا للانتخابات، كما شدد على أن التواصل المعتاد قائم مع الجهات المختلفة بالدولة.

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