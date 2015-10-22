اعتقال 12 من داغستان و الشيشان في تركيا لصلتهم بـ«داعش»

أعتقلت السلطات الأمنية في أسطنبول، اليوم الخميس، 12 شخصًا من الشيشان و داغستان، يشتبه في قيامهم بأنشطة تابعة لتنظيم” داعش” المتطرف.

وقد جرى اعتقال هؤلاء خلال مداهمات لمكافحة الإرهاب يومي أمس و أمس الأول، وبحسب مصادر أمنية تم اعتقال محمد الحاج الذي يعتبر أحد قادة خلايا تنظيم “داعش” في الشيشان، بالإضافة إلى شخصين آخرين من قادة خلايا التنظيم في الشيشان وداغستان، بحسب ما ذكرته ” روسيا اليوم” .

و قاموا رجال الأمن بتفتيش بيوت المشتبه بهم بعد وقت من الرصد والتتبع، وأن بعضهم مارس تجنيد مسلحين وترددوا على الأراضي السورية.

وجاءت المداهمات في إطار التحقيقات بشأن الهجوم الإرهابي الأخير في أنقرة، والذي أودى بحياة 192 شخصًا، إلا أنه لم يعلن عن اعتقال متورطين في هذا الهجوم .