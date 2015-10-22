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جامعة الإسكندرية تبدأ فى تنفيذ برتوكول انشاء قاعدة بيانات بمستشفيات الجامعة

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جامعة الإسكندرية تبدأ فى تنفيذ برتوكول انشاء قاعدة بيانات بمستشفيات الجامعة جامعة الإسكندرية تبدأ فى تنفيذ برتوكول انشاء قاعدة بيانات بمستشفيات الجامعة
قررت اللجنة التنفيذية العليا المشتركة لتنفيذ بروتوكول استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير انظمة العمل بمستشفيات جامعة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أولى اجتماعاتها برئاسة الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية.

وجاء خلال الاجتماع كما اوضحه بيان الجامعة اليوم، هو إعداد دراسة جدوى تتضمن تطبيق كامل لنظام المعامل بجميع مستشفيات الجامعة وعمل قاعدة بيانات مركزية لكل نتائج المعامل بمستشفيات الجامعة وعمل مركز معلومات لاستضافة قاعدة البيانات وتوفير اتصال تكنولوجى بين نظام المستشفيات ومركز المعلومات المركزى .

كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع تصور وزارة الاتصالات لمشروع التطوير المتكامل للمستشفيات الجامعية فى المرحلة الحالية واستكمال نظام إدارة المستشفيات الجامعية بسموحة وبرج العرب من خلال استخدام الآليات التكنولوجية المتقدمة واستعرضت أيضاً ما تم تطويره بمستشفى جراحات اليوم الواحد والمستشفى التعليمى الجديد بعد تجهيزه وتطوير الخدمات المقدمة من خلاله .

وناقشت اللجنة البدء فى تطوير مركز المعلومات الرئيسى بالمجمع الطبى الرئيسى ويتضمن تدريب العاملين بنظم تشغيل الأنظمة والتطبيقات الحديثة وإعداد بيئة العمل وتجهيزها ، والبدء فى تنفيذ تطوير البنية التكنولوجية بمستشفى الشاطبى ومستشفى النساء والولادة بالشاطبى وذلك خلال العام المالى الحالى.

وشارك فى الاجتماع أعضاء اللجنة ومن بينهم الدكتورة نهى عدلى مساعد أول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور ابراهيم مخلص عميد كلية الطب.

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مصر 365