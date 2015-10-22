طلاب جامعة الزقازيق يطالبون بتفعيل الأنشطة والاتحادات الطلابية

أعرب عدد من طلاب جامعة الزقازيق عن استيائهم جراء وقف الأنشطة الطلابية، والتى لم تسمح إدارة الجامعة بتشكيلها أو استمرار نشاط الأسر السابقة منذ بداية العام وحتى الآن .

وقال محمد أحمد عبد الله، طالب بكلية الآداب، إن الطلاب فى حاجة إلى ممارسة الأنشطة وتفعيل دور الأسر، حتى يستطيع الطلاب الجدد التواصل مع القدامى بالجامعة، خاصة من أبناء كلياتهم.

وأضاف فتحى حسن عبد الله، طالب بالفرقة الثالثة بكلية العلوم، لـ"اليوم السابع"، أنه من الغريب أن توقف إدارة الجامعة أنشطة فى غاية الأهمية للطلاب، رغم وجود الدعم اللازم لها، والتى وفرته وزارة التعليم العالى بالجامعة، لافتا إلى أن هذه الأنشطة بمثابة الترويح وتفريغ طاقات الطلاب، بعيدا عن الممارسات السياسية والحزبية.

واستنكر جموع الطلاب صمت وزير التعليم العالى، والذى لم يحرك ساكنا فى هذا الملف، وسبق أن أعلن عقب اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الذى عقد بجامعة عين شمس آخر الشهر المنصرم، أن انتخابات الأنشطة الطلابية واتحاداتها ستتم خلال أسبوعين فقط، ومر أكثر من شهر دون اتخاذ أى خطوات تذكر تجاه بدء تفعيل دور الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وقال الطالب باسم حمدان أحمد، بكلية التربية الرياضية، إن تأجيل انتخابات اتحادات الطلاب بالجامعة سيعطى الفرصة للجماعات أصحاب الأفكار المتطرفة ومعتنقى الأجندات الخاصة الفرصة لجذب الطلاب ونشر أفكارهم الهدامة، والتى تعود بالسلب على العملية التعليمية ومستقبل الطلاب بل ومسقبل مصر كلها.

وطالب الجميع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى بسرعة اتخاذ قرار تفعيل دور اتحادات الطلاب وممارسة الأنشطة المتوقفة، بل ودعمها بشكل جيد حتى تعود بمردود صحى يفيد المجتمع والجامعى.



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