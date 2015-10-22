أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري -
مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست -
مساء الأنوار: التحليل الفني لمباراة الأهلي وبتروجيت من خلال جهاز البييرو -
عيش الليلة | الحلقة الـ 12 الموسم الاول | لوسي و أحمد زاهر | الحلقة كاملة -
مساء الأنوار: كواليس فريق سموحة في جوهانسبرج قبل لقاء بيدفيست - الخميس 06 إبريل 2017 -
مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017 -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة عقب الفوز على بتروجيت -
هاني رمزي يمنع الجهاز المعاون من الحديث للإعلام -
6 مشاهد في مباراة «الأهلي وبتروجت» -
مساء dmc - الأسرة متوسطة الدخل تحتاج ما بين 2250 و2850 جنيه لوجبة الغذاء فقط شهرياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

طلاب جامعة الزقازيق يطالبون بتفعيل الأنشطة والاتحادات الطلابية

Google+ Print
طلاب جامعة الزقازيق يطالبون بتفعيل الأنشطة والاتحادات الطلابية طلاب جامعة الزقازيق يطالبون بتفعيل الأنشطة والاتحادات الطلابية
أعرب عدد من طلاب جامعة الزقازيق عن استيائهم جراء وقف الأنشطة الطلابية، والتى لم تسمح إدارة الجامعة بتشكيلها أو استمرار نشاط الأسر السابقة منذ بداية العام وحتى الآن .

وقال محمد أحمد عبد الله، طالب بكلية الآداب، إن الطلاب فى حاجة إلى ممارسة الأنشطة وتفعيل دور الأسر، حتى يستطيع الطلاب الجدد التواصل مع القدامى بالجامعة، خاصة من أبناء كلياتهم.

وأضاف فتحى حسن عبد الله، طالب بالفرقة الثالثة بكلية العلوم، لـ"اليوم السابع"، أنه من الغريب أن توقف إدارة الجامعة أنشطة فى غاية الأهمية للطلاب، رغم وجود الدعم اللازم لها، والتى وفرته وزارة التعليم العالى بالجامعة، لافتا إلى أن هذه الأنشطة بمثابة الترويح وتفريغ طاقات الطلاب، بعيدا عن الممارسات السياسية والحزبية.

واستنكر جموع الطلاب صمت وزير التعليم العالى، والذى لم يحرك ساكنا فى هذا الملف، وسبق أن أعلن عقب اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الذى عقد بجامعة عين شمس آخر الشهر المنصرم، أن انتخابات الأنشطة الطلابية واتحاداتها ستتم خلال أسبوعين فقط، ومر أكثر من شهر دون اتخاذ أى خطوات تذكر تجاه بدء تفعيل دور الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وقال الطالب باسم حمدان أحمد، بكلية التربية الرياضية، إن تأجيل انتخابات اتحادات الطلاب بالجامعة سيعطى الفرصة للجماعات أصحاب الأفكار المتطرفة ومعتنقى الأجندات الخاصة الفرصة لجذب الطلاب ونشر أفكارهم الهدامة، والتى تعود بالسلب على العملية التعليمية ومستقبل الطلاب بل ومسقبل كلها.

وطالب الجميع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى بسرعة اتخاذ قرار تفعيل دور اتحادات الطلاب وممارسة الأنشطة المتوقفة، بل ودعمها بشكل جيد حتى تعود بمردود صحى يفيد المجتمع والجامعى.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست

مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست

مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017

مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة