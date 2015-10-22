أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري -
مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست -
مساء الأنوار: التحليل الفني لمباراة الأهلي وبتروجيت من خلال جهاز البييرو -
عيش الليلة | الحلقة الـ 12 الموسم الاول | لوسي و أحمد زاهر | الحلقة كاملة -
مساء الأنوار: كواليس فريق سموحة في جوهانسبرج قبل لقاء بيدفيست - الخميس 06 إبريل 2017 -
مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017 -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة عقب الفوز على بتروجيت -
هاني رمزي يمنع الجهاز المعاون من الحديث للإعلام -
6 مشاهد في مباراة «الأهلي وبتروجت» -
مساء dmc - الأسرة متوسطة الدخل تحتاج ما بين 2250 و2850 جنيه لوجبة الغذاء فقط شهرياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال الصيانة بشبكة الصرف الصحى بمدينة المستقبل

Google+ Print
محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال الصيانة بشبكة الصرف الصحى بمدينة المستقبل محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال الصيانة بشبكة الصرف الصحى بمدينة المستقبل
زار اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، مدينة المستقبل السكنية، يرافقه المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد عبد السلام، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بشركة القناة.

وتابع المحافظ خلال الزيارة الموقف التنفيذى لأعمال الصيانة والتطوير التى يجرى تنفيذها لشبكة الصرف الصحى بالمدينة، وتفقد ما تم تنفيذه من إجراءات إصلاح كسر خط الطرد الرئيسى للصرف الصحى بالمدينة بقطر 900 ملى، والاطمئنان على الانتهاء من تنفيذ الحلول العاجلة لمشكلات الصرف الصحى بالمدينة وتنفيذ أعمال البدائل وما تم اتخاذه من إجراءات.

وحرص المحافظ على الاطمئنان على أعمال الصيانة الخاصة بإصلاحات خطوط مياه الشرب بالمدينة، مشددًا على سرعة إنهاء الترتيبات الخاصة بالبدء فى تنفيذ خطة التوسعات والتطوير للمحطات والشبكات.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365