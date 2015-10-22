محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال الصيانة بشبكة الصرف الصحى بمدينة المستقبل

زار اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، مدينة المستقبل السكنية، يرافقه المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد عبد السلام، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بشركة القناة.

وتابع المحافظ خلال الزيارة الموقف التنفيذى لأعمال الصيانة والتطوير التى يجرى تنفيذها لشبكة الصرف الصحى بالمدينة، وتفقد ما تم تنفيذه من إجراءات إصلاح كسر خط الطرد الرئيسى للصرف الصحى بالمدينة بقطر 900 ملى، والاطمئنان على الانتهاء من تنفيذ الحلول العاجلة لمشكلات الصرف الصحى بالمدينة وتنفيذ أعمال البدائل وما تم اتخاذه من إجراءات.

وحرص المحافظ على الاطمئنان على أعمال الصيانة الخاصة بإصلاحات خطوط مياه الشرب بالمدينة، مشددًا على سرعة إنهاء الترتيبات الخاصة بالبدء فى تنفيذ خطة التوسعات والتطوير للمحطات والشبكات.



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