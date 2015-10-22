حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بذبح حمير لبيعها للمواطنين فى شبراخيت

قرر المستشار أحمد الأحول، مدير نيابة شبراخيت، حبس كل من "رفيق.م.ا" ومقيم فرنوى - شبراخيت ، "محمد.ش.ا" ومقيم شارع المعهد الدينى شبراخيت، 4 أيام لقيامهما بذبح عدد من الحمير بالقرب من مصرف بقرية الجزار تبع فرنوى بمركز شبراخيت وبيعها للمواطنين على أنها لحوم أبقار، وتوجيه تهمتى الغش التجارى وذبح حيوانات خارج المجزر وليس مصرحًا بذبحها إلا بتصريح من حديقة الحيوان.

وكانت حالة من الغضب الشديد انتابت أهالى محافظة البحيرة بعد قيام عاطلين بذبح عدد من الحمير بالقرب من مصرف عزبة الجزار التابعة لقرية فرنوى بمركز شبراخيت، تمهيدًا لبيعها على أنها لحوم أبقار، وامتنع الكثير من المواطنين عن شراء اللحوم خوفًا من تسرب لحوم الحمير إلى الأسواق.

وكان فريق من رجال مباحث البحيرة، برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث وضم العمداء خالد عبد الحميد رئيس المباحث وحازم حسن وكيل المباحث أشرف عبد السلام رئيس مباحث تنفيذ الأحكام والمقدم حازم خيرى مفتش المباحث والرائد محمود الشحيمى رئيس مباحث شبراخيت، تمكنوا من القبض على " رفيق . م . ا" ومقيم فرنوى - شبراخيت، "محمد.ش.ا" ومقيم شارع المعهد الدينى شبراخيت، لقيامهما بذبح عدد من الحمير بالقرب من مصرف بقرية الجزار تبع فرنوى بمركز شبراخيت وبيعها للمواطنين على أنها لحوم أبقار.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالواقعة من اللواء عزيز إدوارد حكمدار البحيرة يفيد باتخاذ عاطلين لعزبة الجزار مسرحًا لمزاولة نشاطهما فى ذبح الحمير وسلخها وتقطيعها تمهيدًا لبيعها للمواطنين مستغلين ارتفاع أسعار اللحوم.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم حازم خيرى مفتش المباحث والنقيبين محمد عبد القادر وثروت قداح معاونى المباحث لإجراء التحريات اللازمة حول المتهمين وعن طبيعة عملهما، وأثبتت التحريات الأولية أن أحد المتهمين يعمل فى تجارة الجلود، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12231 جنايات شبراخيت لسنة 2015.

من جانبه أكد اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيقود حملة مكبرة بالاشتراك مع ضباط مباحث التموين ومديرتى الصحة والطب البيطرى للكشف على اللحوم المعروضة بمختلف الأسواق، خاصة بمدينة شبراخيت، مضيفًا أنه تم ضبط عدد من الحمير مذبوحه وآخر مسلوخ بعزبة الجزار التابعة لقرية فرنوى بمركز شبراخيت.

وفى السياق ذاته أكد المهندس محمد عصر وكيل وزارة التموين بالبحيرة أن هناك حملات تموينية مكثفة لرجال مباحث التموين برئاسة محمد إبراهيم سليمان مدير عام تموين شبراخيت وخالد عبد الله الكومى تحت إشرافه بالتعاون مع مديرتى الصحة والطب البيطرى للكشف على اللحوم المعروضة بمختلف الأسواق خاصة بمدينة شبراخيت.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالبحيرة أن ذبح أى حمار يستلزم بداية تصريح من حديقة الحيون بذبحه واعتماد هذا التصريح من الهيئة العامة للحجر الطبى التابعة لوزارة الزراعة، بحيث يكون مصدر تصدير لحوم الحمار معلوم كغذاء لللاسود والنمور وباقى الحيوانات المفترسة، مشيرًا إلى أن المتهمين وجهت إليهما تهمتان وهما الغش التجارى وذبح حيوانات خارج المجزر وليس مصرح بذبحها إلا بتصريح من حديقة الحيوان كما أشار.

وأكد المهندس محمد عصر وكيل وزارة التموين بالبحيرة أن تقرير الطب البيطرى أعلن عن العثور على 5 حمير مذبوحة 2 منها مسلوخة، و3 حمير مذبوحين ومقيدة الأيدى الأمامية وغير مبتورة البطن، وتوجد آثار من الدماء منتشرة على الطريق فى حدود 100 متر ما يرجح ذبح عدد كبير من الحمير.