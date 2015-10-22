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بالصور.. الداخلية تزيل إشغالات الباعة الجائلين بمحيط "مترو شبرا الخيمة"

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بالصور.. الداخلية تزيل إشغالات الباعة الجائلين بمحيط "مترو شبرا الخيمة" بالصور.. الداخلية تزيل إشغالات الباعة الجائلين بمحيط "مترو شبرا الخيمة"
شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملة أمنية مكبرة، بالتنسيق وشرطة مرافق مديرية أمن القليوبية، استهدفت إزالة الإشغالات والبائعين الجائلين المتواجدين أعلى كوبرى محطة شبرا الخيمة لمترو الأنفاق ومحطة كلية الزراعة.

ونجحت الحملة التى أشرف عليها اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ووكيل الإدارة العامة لشئون السكة الحديد والمترو ومدير إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عن تنفيذ 40 إزالة فورية وضبط 20 بائعا متجولا بمحطتى كلية الزراعة وشبرا الخيمة ومحطة سكك حديد شبرا الخيمة وحرم المحطات وكبارى المشاة المؤدية لها.

وتم مصادرة بضائع الباعة الجائلين وتحرير المحاضر اللازمة لهم وإعادة سيولة حركة المشاة على الكبارى.

وشدد مدير شرطة النقل والمواصلات على أنه سوف تتولى متابعة عدم عودة الباعة مرة أخرى، وشدد على ضرورة العمل على راحة المواطنين ورواد السكة الحديد والمترو.

تأتى هذه الحملة ضمن سلسلة الحملات المستمرة التى تشنها الإدارة والتى من شأنها القضاء على جميع الإشغالات المتواجدة بمحيط محطات مترو الأنفاق لإعادة الانضباط وسيولة الحركة المرورية للمواطنين من جمهور الركاب.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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