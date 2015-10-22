ضبط صائغ يتاجر فى العملات الأجنبية بحوزته مبالغ مالية كبيرة بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مكافحة جرائم الأموال العامة بسوهاج، برئاسة العميد حسام حامد، من إلقاء القبض على صائغ يقيم بدائرة مركز شرطة ساقلته يقوم بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لقوانين النقد المعمول بها في البلاد، وذلك بحوزته كمية كبيرة من النقد الأجنبى بقصد الإتجار.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من وحدة مكافحة جرائم الأموال العامة يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية مفادها قيام صائغ بمزاولة نشاط واسع فى مجال الإتجار بالعملة .

وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات، تم الدفع بمأمورية بإشراف العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام وقاده العميد حسام حامد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة والرائد محمود حسنى الشريف.

وأسفرت الجهود عن ضبط ي أ أ ح 45 عاما صائغ ويقيم شارع الحرية بندر ساقلته لقيامه بمزاولة نشاط واسع في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفيه بالمخالفه لقوانين النقد.

وأضافت التحريات أن المتحري عنه يقوم بتجميع مدخرات المصريين العائدين من الخارج من النقد الأجنبي بأسعار تقل عن سعر السوق ثم يقوم بإعادة بيعها بالسوق السوداء متربحاً من فارق السعر مخالفاً بذلك قوانين النقد المعمول بها في البلاد وممارساً لعمل من أعمال البنوك وبحوزته مبلغ "25000 " ألف ليره لبناني و مبلغ "91 " زلوتى بولنــدي و مبلغ "11" ريال قطري و مبلغ "21 " دينار ليبي و مبلغ " 5" ليره سوري و "1 " دينار بحرينى –ومبلغ " 102605" ألف جنيه مصرى.

وبمناقشته، اعترف بحيازته مبالغ النقد الأجنبي المضبوطه بقصـد الإتجار، كما اعترف بأن مبالغ العملة المحلية المضبوطة بحيازته هي من متحصلات الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2298 إداري مركز ساقلته لسنة 2015 وجاري العرض على النيابة العامة.