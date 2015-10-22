محافظ الشرقية يقرر غلق مخبز بدون تراخيص

قرر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، غلق وتشميع مخبز بشارع الورش في كفر النحال مركز الزقازيق لعدم حصوله على ترخيص وتغير النشاط من منظفات صناعية الى مخبز دون موافقة التموين بالإضافة إلى أن المكان لا ينطبق عليه الشروط اللازمة لإقامة مخبز .

وأمر محافظ الشرقية رئيس حى أول بقطع كافة المرافق الممنوحة لصاحب المخبز من كهرباء ومياه ولم يغادر المحافظ المكان إلا بعد التأكد من تنفيذ قرار الغلق .

جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة اليوم بمدينة لزقازيق تفقد خلالها شارع فاروق ومزلقان أبو عميرة وشارع الحمام .

وفى بيان للمحافظة اليوم، كلف المحافظ على مدير مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية على كافة المخابز لضبط المخالف منها والتأكد من جودة ووزن الرغيف .

كما ضبطا 2 سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية وتحمل ركاباً وتسير على الطريق بمنطقة شارع الحمام وكوبرى أبو عميرة ، تم مصادرة السيارة للادارة العامة للمرور لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفة ، كما تم سحب رخص عدد من سيارات السرفيس داخل المدينة بمنطقة الزراعة والجامعة لتجزئة الأجرة وعدم الألتزام بخط السير والتلاعب فى تعريفة الركوب وابتزاز المواطنين.