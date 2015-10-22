أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري -
مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست -
مساء الأنوار: التحليل الفني لمباراة الأهلي وبتروجيت من خلال جهاز البييرو -
عيش الليلة | الحلقة الـ 12 الموسم الاول | لوسي و أحمد زاهر | الحلقة كاملة -
مساء الأنوار: كواليس فريق سموحة في جوهانسبرج قبل لقاء بيدفيست - الخميس 06 إبريل 2017 -
مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017 -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة عقب الفوز على بتروجيت -
هاني رمزي يمنع الجهاز المعاون من الحديث للإعلام -
6 مشاهد في مباراة «الأهلي وبتروجت» -
مساء dmc - الأسرة متوسطة الدخل تحتاج ما بين 2250 و2850 جنيه لوجبة الغذاء فقط شهرياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الشرقية يقرر غلق مخبز بدون تراخيص

Google+ Print
محافظ الشرقية يقرر غلق مخبز بدون تراخيص محافظ الشرقية يقرر غلق مخبز بدون تراخيص
قرر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، غلق وتشميع مخبز بشارع الورش في كفر النحال مركز الزقازيق لعدم حصوله على ترخيص وتغير النشاط من منظفات صناعية الى مخبز دون موافقة بالإضافة إلى أن المكان لا ينطبق عليه الشروط اللازمة لإقامة مخبز .

وأمر محافظ الشرقية رئيس حى أول بقطع كافة المرافق الممنوحة لصاحب المخبز من كهرباء ومياه ولم يغادر المحافظ المكان إلا بعد التأكد من تنفيذ قرار الغلق .

جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة اليوم بمدينة لزقازيق تفقد خلالها شارع فاروق ومزلقان أبو عميرة وشارع الحمام .

وفى بيان للمحافظة اليوم، كلف المحافظ على مدير مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية على كافة المخابز لضبط المخالف منها والتأكد من جودة ووزن الرغيف .

كما ضبطا 2 سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية وتحمل ركاباً وتسير على الطريق بمنطقة شارع الحمام وكوبرى أبو عميرة ، تم مصادرة السيارة للادارة العامة للمرور لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفة ، كما تم سحب رخص عدد من سيارات السرفيس داخل المدينة بمنطقة الزراعة والجامعة لتجزئة الأجرة وعدم الألتزام بخط السير والتلاعب فى تعريفة الركوب وابتزاز المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد