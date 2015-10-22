مرشحو النور والمصرى الديمقراطى و4 مستقلين يطعنون على نتائج دائرة الواسطى

تقدم 6 مرشحين بدائرة بندر ومركز الواسطى شمال بنى سويف، بطعون أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة، والتى أسفرت عن عدم وصولهم إلى جولة الإعادة.

والمرشحون هم على أبو طالب "حزب النور"، ومحمد عبد العال جبر "المصرى الديمقراطى"، ومحمد رشاد، وأحمد الريدى، وتوفيق محمد توفيق، وحسن عبد المتعال "مستقلون"، وجاء فى حيثيات الطعون المقدمة، أن صناديق لجنة مدرسة بنى غنيم بقرية قمن العروس "مسقط رأس المرشح الثانى" وصلت إلى لجنة الفرز العامة بالساحة الشعبية بمدينة الواسطى، وبعد مرور أكثر من ساعة فوجئ المرشحون وأنصارهم بوصول عمدة القرية ومعه كشوف توقيع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم والتى تردد أنها فقدت وأنه عثر عليها.