عريقات: نتنياهو برأ هتلر من الهولوكوست واتهم الشعب الفلسطينى

اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، حديث بنيامين نتنياهو عن المحرقة اليهودية واتهام الفلسطينيين بها بمثابة "أحقاد وعمى سياسى، وشهادة براءة لهتلر والنازية".

وقال عريقات ـ فى تصريحات اليوم الخميس، أن نتنياهو باتهامه للشيخ الراحل أمين الحسينى بالمسئولية عن المحرقة (الهولوكوست) بحق اليهود فى ألمانيا النازية، ومحاولته إلصاقها بالشعب الفلسطينى يعطى شهادة براءة لهتلر على جرائمه، الذى كان من ضحايا جرائم هتلر.

وحول موافقة نتنياهو على المخطط الهيكلى لمستوطنة "إيتمار" وشرعنة مئات الوحدات الاستيطانية فى الضفة والقدس، قال عريقات "المطلوب من المجتمع الدولى إدراك تطرف حكومة دولة الاحتلال، ورفع الحصانة عنها، داعيا المجتمع الدولى إلى إخضاع إسرائيل للقانون الدولى والبدء بمساءلتها ومحاسبتها".

وحول لقاء الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، قال عريقات أن السلام والتهدئة لن يتحققا إلا بحل قضايا الوضع النهائى وفق سقف زمنى محدد، كما أكد عباس.

وأضاف "لقد أكد عباس لبان كى مون أن التهدئة والسلام يتطلبان قرارا من مجلس الأمن يحدد فيه سقفا زمنيا لحل قضايا الوضع النهائى، بما فيها قضية اللاجئين والإفراج عن الأسرى وإيقاف الاستيطان".. لافتا إلى تقديم القيادة وثائق حول جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيها على الأرض، وطالبنا بالتحقيق الدولى فيها.

من ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، خمسة فلسطينيين، بينهم طفل خلال مواجهات مع طلبة المدارس فى منطقة جبل الطويل فى مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وفى السياق ذاته، تمكن الارتباط الفلسطينى من الإفراج عن الطفل محمد أحمد خليل (12 عاما)، بعدما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى باعتقاله، خلال المواجهات التى دارت بالقرب من جبل الطويل فى البيرة.

كان جنود الاحتلال الإسرائيلى قد أطلقوا الأعيرة النارية والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الفلسطينيين الذين رشقوا الآليات العسكرية بالحجارة.

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