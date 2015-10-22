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فتح باب التطوع أمام أبناء العشائر العراقية للمشاركة فى تحرير الأنبار

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فتح باب التطوع أمام أبناء العشائر العراقية للمشاركة فى تحرير الأنبار فتح باب التطوع أمام أبناء العشائر العراقية للمشاركة فى تحرير الأنبار
فتحت عشائر عراقية باب التطوع امام ابنائها للمشاركة فى حرب تحرير مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم داعش فى الانبار، فى الوقت الذى قررت فيه السلطات الحكومية تعيين رشيد فليح قائدا للحشد الشعبى العشائرى من ابناء الانبار للمشاركة فى معارك طرد داعش.

وقال عضو مجلس النواب عن الانبار سالم مطر ان عشائر الانبار بدأت ب"تطويع" الالاف من ابنائها وانخراطهم فى صفوف حشد ابناء العشائر للمشاركة بتحرير مناطقهم.

واضاف النائب مطر ان مسؤولية تحرير الانبار يجب ان تكون مسؤولية الجميع، ومنها ابناء الانبار لإعادة النازحين الى ديارهم ومناطقهم ، مشيرا الى ان المرحلة الحالية تشهد انهيارا فى صفوف عناصر داعش بعد تكبدهم خسائر بشرية كبيرة وفى المعدات ايضا بفعل القصف الجوى الدولى والعراقي.

وتابع أن تعزيزات عسكرية وصلت اليوم الى منطقة شرقى الرمادى فى حصيبة قرب الخالدية 80 كلم غربى بغداد للمشاركة مع القوات الامنية المتواجدة فى الحبانية والخالدية وعامرية الفلوجة.

واردف ان الخطة التى تحدث عنها القادة الامنيون تقضى بتحرير الرمادى بأسرع وقت وانتهاز فرصة ضعف داعش وانهيار صفوفه.

من جهة اخرى اعلن مصدر أمنى عراقى عن تسمية القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق رشيد فليح لقيادة الحشد الشعبى بالانبار، و كان الفريق فليح أقيل من منصبه قائدا لقيادة عمليات الانبار فى نوفمبر الماضي.

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مصر 365