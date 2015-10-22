محافظ الشرقية يوقع غرامة 10 آلاف جنيه على فلاح ضبط خلال حرقه لقش الأرز

قرر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، توقيع غرامة فورية قدرها 10 آلاف جنيه على صاحب أرض زراعية قام بحرق قش الأرز اليوم بقرية عليم مركز أبو حماد، وجاء ذلك خلال زيارته لقرية العباسة لافتتاح مزارع سمكية بها.

وقرر المحافظ فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على صاحب شونة سيراميك بطريق الزقازيق أبو حماد لقيامه بحرق قش أرز ومخلفات داخل الشونة.

وطلب المحافظ من رئيس مركز ومدينة أبو حماد بمراجعة التراخيص الممنوحة لعدد 2 شونة سيراميك طريق الزقازيق أبو حماد، والتأكد من البناء والتراخيص الممنوحة لمزاولة النشاط.

كما قرر المحافظ مجازاة كل من رئيس الجمعية الزراعية بقرية عليم ومسئول البيئة بالوحدة المحلية بخصم 3 أيام من الراتب للإهمال والتقصير فى العمل وعدم المتابعة المستمرة، وعدم تحرير مخالفات للمزارعين الذين قاموا بعمليات الحرق رغم التحذيرات المستمرة والمشددة من الدولة بمضاعفة العقوبة.