إجراء القرعة العلنية للمتخلفين عن تخصيص أراضى قرية الأمل بالإسماعيلية

شهد المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، نيابة عن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مراسم إجراء القرعة العلنية الآخيرة لتخصيص قطع الأراضى والمنازل للمتخلفين عن حضور القرعتين الأولى والثانية من المنتفعين بمشروع قرية الأمل من أبناء محافظات الإسماعيلية والدقهلية والغربية، والبالغ إجمالى أعدادهم 92 منتفعًا، وذلك لتحديد أرقام قطع الأراضى والمنازل التى تم تخصيصها لهم.

وتأتى هذه الخطوة فى إطار الاستعدادات لبدء تسليم أراضٍ ومنازل مشروع "قرية الأمل" بالقنطرة شرق بالإسماعيلية للمنتفعين بها من شباب الخريجين وصغار المزارعين والتى تعد باكورة المشروع القومى الكبير لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وكان عدد من تخلفوا عن حضور مراسم اجراء القرعتين السابقتين من محافظة الإسماعيلية 75 منتفعًا و15 من الغربية و2 من الدقهلية.



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