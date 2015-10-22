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وقفة لطالبات مدرسة ثانوية برأس غارب احتجاجا على عدم تسلم الكتب

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وقفة لطالبات مدرسة ثانوية برأس غارب احتجاجا على عدم تسلم الكتب وقفة لطالبات مدرسة ثانوية برأس غارب احتجاجا على عدم تسلم الكتب
نظم العشرات من طالبات مدرسة على رفيع الثانوية بمدينة رأس غارب اليوم الخميس، وقفة احتجاجية بفناء المدرسة، احتجاجًا على عدم استلام الكتب الدراسية منذ بداية العام الدراسى حتى الآن.

وحملت الطالبات لافتات تطالب بصرف الكتب الدراسية، مؤكدين على أنهم لم يستلموا الكتب الدراسية حتى الآن.

وقام هشام عواد مدير الإدارة التعليمية ومحمود بغدادى رئيس مجلس الأمناء بالتدخل وفض وقفة الطالبات ورفع مطالبهن للجهات المختصة وفض الوقفة الاحتجاجية.

فيما قالت نورا فاضل، وكيل وزير التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن الطالبات المحتجات على عدم استلام الكتب الدراسية ليس لهن الحق فى تنظيم وقفة لوجود جهاز التابلت الذى يحتوى على جميع المناهج الدراسية بكل المواد طبقا لقرار وزارة التربية والتعليم.

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مصر 365