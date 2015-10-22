بالصور..بروتوكول تعاون بين محافظة الوادى الجديد والأزهر لنشر الفكر الوسطى

تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وقع اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد بروتوكول تعاون مشترك مع الأستاذ الدكتور عبد الحى العزب رئيس جامعة الأزهر بمقر ديوان عام المحافظة، يهدف لربط الجامعات ومراكز البحث العلمى بحاجات المجتمع وانطلاقا من الجهود الرامية إلى الارتقاء بالمستوى الصحى والدعوة المعتدلة.

ويشمل البروتوكول عدة مجالات منها "تنظيم قوافل طبية تضم كبار أساتذة كلية الطب بجامعة الأزهر للكشف الطبى وصرف العلاج اللازم لمواطنى المحافظة وزيارة كبار أساتذة الأزهر إلى المستشفيات بالمحافظة وعلاج الحالات المرضية وحالات الطوارئ بمستشفيات تابعة للأزهر .

وكذلك تنظيم قوافل دعوية لنشر الفكر الإسلامى الوسطى المعتدل الصحيح وتجفيف الفكر المتطرف، وتنظيم قوافل زراعية لدعم التنمية الريفية والزراعية على أرض المحافظة من خلال الندوات والمحاضرات العلمية والفنية الموجهة للمزارعين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين العاملين بالمجال الزراعى ورفع المستوى المهارى والفنى للمرشدين والمهندسين الزراعيين.

وأكد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، أنه سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة من جامعة الأزهر ومديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، لإعداد الخطة التنفيذية للقوافل بما يتفق مع حاجة المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، خلال توقيع البروتوكول، إن الجامعة تؤدى دورًا كبيرًا لنشر الفكر المستنير، وإنها مستعدة لتوقيع أى بروتوكول تعاون مع المحافظات للتوعية بصحيح الدين، وخدمة المجتمع فى شتى المجالات تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف من خلال الحملة التى أطلقها فى كل أنحاء الجمهورية تحت شعار "الأزهر يجمعنا".

وأشار "عزب" إلى أن البروتوكول سيكون نواة، لتكرار هذا العمل مع بقية المحافظات.



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