اليوم.. "مورجان فريمان" يتناول العشاء فى فندق ونتر بالاس بالأقصر

علم "اليوم السابع" أن الممثل العالمى مورجان فريمان، سيتجه عقب انتهائه من تصوير مشاهد فيلمه التسجيلى "The Story Of God" اليوم الخميس، بمقابر نبلاء الفراعنة الواقعة فى جبل القرنة التاريخى بالبر الغربى الأقصر، إلى فندق ونتر بالاس لتناول العشاء، بمرافقة محمد بدر محافظ الأقصر، وعدد من المستثمرين السياحيين.

ومن المقرر أن يلتقى هشام زعزوع، وزير السياحة، فريمان بمنطقة الأهرامات وأبو الهول، غدًا الجمعة وذلك فى إطار تعظيم الاستفادة من تواجد المشاهير فى الدعاية والترويج السياحى، وقال الوزير إن استضافة الفنان العالمى مورجان فريمان تتم بالتنسيق بين هيئة الاستعلامات ووزارات السياحة والثقافة والآثار والشركة المنظمة للحدث.

وأشار إلى أن مثل تلك الزيارات لممثلى القوة الناعمة من نجوم الفن والرياضة وغيرهم يكون لها أثر إيجابى فى تحسين الصورة الذهنية والترويج للمقصد السياحى المصرى.

ومن جانبه أشاد سامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة، بزيارة نجم هوليود مورجان فريمان، لمصر والتى تساهم فى الترويج الثقافى والسياحى وتسويق اسم مصر عالميًا باعتبارها تعيد تنبيه السينما العالمية إلى إمكانية تصوير بعض الأفلام على الأراضى المصرية.

وأضاف أن مثل هذه الزيارات تأتى فى إطار تعظيم الاستفادة من تواجد المشاهير فى الدعاية والترويج الثقافى والسياحى، وتؤكد أن مصر مقصد ثقافى وسياحى آمن وتنقل صورة إعلامية إيجابية عن الأوضاع فى مصر، كما تسهم فى تعريف العالم بثقافة وحضارة المصريين.

يذكر أن قصر ونتر بالاس تم بناؤه فى سنة 1886 على ضفة نهر النيل بالأقصر، وأشهر نزلاء الفندق

>فاروق الأول ملك مصر والسودان وكان له جناح ملكى خاص به، والرئيس الفرنسى جورج كليمنصو

>اللورد كارنارفون، من هواة جمع الأنتيكات المصرية، هوارد كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون فى 1922، الكاتبة المشهورة أجاثا كريستى ومن مؤلفتها الشهيرة (الموت على ضفاف النيل).

-الممثل العالمى مورجان فريمان يرغب فى زيارة مصر مرة أخرى بصحبة أسرته