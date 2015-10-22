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تأجيل محاكمة 4 طلاب فى "أحداث عنف جامعة القاهرة" لـ19 نوفمبر المقبل

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تأجيل محاكمة 4 طلاب فى "أحداث عنف جامعة القاهرة" لـ19 نوفمبر المقبل تأجيل محاكمة 4 طلاب فى "أحداث عنف جامعة القاهرة" لـ19 نوفمبر المقبل
قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، تأجيل محاكمة 4 طلاب بجامعة القاهرة، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان، وذلك فى أحداث 14 أكتوبر الماضى بجامعة القاهرة، لـ19 نوفمبر للمرافعة.

كما قررت ضبط وإحضار الشاهد الأول فى القضية، وإعلان النيابة إحضار دفاتر الأحوال والإشارة لقسم بولاق عن تاريخ يوم الواقعة، مع استمرار حبس المتهمين.

والمتهمون فى القضية المقيدة برقم 26123 لسنة 2014م جنح بولاق الدكرور، هم كل من ”محمود شحاته إبراهيم، عمر الحسيني، عنتر عبدالرحمن، محمد محمد" .

كان قد تم القبض على المتهمين “محمود شحاتة إبراهيم، عمر الحسينى عنتر، وعبد الرحمن محمد محمد” يوم 28 أكتوبر 2014م، من أمام جامعة القاهرة، وعلى خلفية أحداث جامعة القاهرة وجهت لهم النيابة تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، التظاهر دون تصريح، تعطيل المواصلات العامة والخاصة، الاعتداء على قوات الشرطة، وترديد هتافات مناهضة للجيش والشرطة".

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