«التترات» تؤجل كلام معلمين لـ«يونس» على راديو 90 90 إلى 3 نوفمبر

كتبت – إنجي لطفي

أعلن الإذاعي، أحمد يونس، عن إذاعة أولي حلقات برنامجه ” كلام معلمين” على إذاعة راديو 90 90، يوم 3 نوفمبر المقبل، يبث البرنامج في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

وأضاف يونس، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك موقع التواصل الاجتماعي، أن اختيار موعد البرنامج 3 نوفمبر، لحين الانتهاء من تترات وفقرات البرنامج.

يذكر أن يونس قد أعلن في وقت سابق عن موعد أولي حلقات برنامجه 31 أكتوبر إلا أن التأجيل جاء لحين الانتهاء من التجهيزات الفنية وتترات وفقرات البرنامج.