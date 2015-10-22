رئيس جامعة المنيا يكرم الطلاب والعاملين المشاركين بالأسبوع الثانى للبيئة

كرم الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، الطلاب والعاملين القائمين والمساهمين والمشاركين وأصحاب الفكرة فى الأسبوع البيئى بكلية الزراعة، بتوزيع شهادات التقدير على الطلاب، وذلك لما قدموه من جهد فى نظافة المبانى والحدائق وزراعة الأشجار حول مبنى الكلية ودهانات الأرصفة وواجهة الكلية.

وأوضح الدكتور أبو المجد، أن كلية الزراعة من الكليات العريقة، وأن لها بصمتها الواضحة داخل الجامعة فى الأنشطة العلمية والطلابية لما بها من رموز علمية معروفة على المستوى الدولى والأفريقى والعربى، وأن هذا التكريم يأتى ليعطى دفعة للطلاب فى بداية العام الجامعى ودعمًا لممارسة الأنشطة خلال هذا العام.

وأكد الدكتور أبو المجد خلال كلمته للطلاب، أن معظم أعضاء هيئة التدريس قد استكملوا دراستهم العلمية فى جامعات أوروبية وأجنبية عريقة، مؤكداً أن الجامعة ليست مكانًا للعمل الحزبى فالجامعة للعلم والدولة لا تنهض بدون العلم.

وطالب أبو المجد الطلاب اختيار الأصلح ومن يمثلهم فى انتخابات الاتحادات الطلابية القادمة والحريص على مصلحة الجامعة والوطن.

من ناحية أخرى، قال الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، إنه صدر قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 2617 لسنة 2015 بتعيين الدكتور السيد السيد إبراهيم سهيم أستاذ اللغة الأسبانية بكلية الألسن نائباً لرئيس جامعة المنيا لشئون الدراسات العليا والبحوث حتى بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.

وتقلد الدكتور سهيم العديد من المناصب، فيشغل عميد كلية الألسن بجامعة المنيا والمستشار الثقافى لجمهورية مصر العربية بمدريد ومدير المعهد المصرى للدراسات الإسلامية فى العاصمة الأسبانية مدريد وقد أشرف على العديد من الرسائل العلمية داخل مصر وخارجها.