الطب الشرعى: الانتهاء من تحليل "DNA" لـ 54 أسرة من مفقودى حادث بمنى

سلم المستشار شعبان الشامى مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى، وزارة الصحة - بصورة رسمية - نتائج تحليل 90 عينة من الحمض النووى (دى إن إيه) والتى تمثل 54 أسرة من أسر المفقودين داخل المملكة العربية السعودية ، إثر حادث التدافع أثناء رمى الجمرات بمنى فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المستشار الشامى، فى تصريح له، أن 3 أطقم يضم كل منها مجموعة من كبار الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعى التابعة لوزارة العدل، سحبوا تلك العينات من أسر المفقودين بداخل 3 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، وواصلوا العمل على مدى 12 ساعة يوميا ولعدة أيام متواصلة بما فيها عطلة يوم السادس من أكتوبر، حتى تم إظهار نتائج تلك التحاليل.

وقال إن وزارة الصحة سوف تقوم بإرسال نتائج تلك التحاليل للسلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية، لاستخدامها فى تحديد هوية المفقودين، لبيان ما إذا كان بعضهم من بين جثث الضحايا غير معلومة الهوية من ضحايا الحادث، وتحديد هوية من يثبت أنه منهم على وجه التحديد والدقة.