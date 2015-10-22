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ضابط شرطة يطلق النار على سائق بموقف بلبيس بسبب أولوية المرور

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ضابط شرطة يطلق النار على سائق بموقف بلبيس بسبب أولوية المرور ضابط شرطة يطلق النار على سائق بموقف بلبيس بسبب أولوية المرور

>أطلق ضابط شرطة بمطار القاهرة، النار على سائق داخل أحد مواقف السيارات بمدينة بلبيس، بسبب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما بسبب أولوية المرور، وتم نقل المصاب إلى المستشفى العام، وإخطار نيابة بلبيس للتحقيق فى الواقعة برئاسة المستشار أمير نوار رئيس نيابة بلبيس، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا بقيام "أ ج" ملازم أول بمطار القاهرة، بإصابة سائق بطلق نارى، وقال الضابط فى أقواله: إن السائق حاول تثبيته لسرقته، لكن شهود الواقعة أكدوا أن الضابط دخل الموقف وأصاب المجنى عليه أمامهم بسبب مشادة نشبت بينهما بسبب أولوية المرور، وتبين من التحريات أن الضابط كان أمين شرطة وتم ترقيته.

تحرر محضر بالواقعة رقم 74405 جنح مركز بلبيس لسنة 2015، وجار العرض على النيابة.

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