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تعرف على الأعراض الجانبية لعقاقير الشلل الرعاش

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تعرف على الأعراض الجانبية لعقاقير الشلل الرعاش تعرف على الأعراض الجانبية لعقاقير الشلل الرعاش
مرض الشلل الرعاش أحد أهم الأمراض التى تصيب الجهاز العصبى، ويعانى مرضاه من نقص ظاهر بمادة الدوبامين بالدماغ، ما يؤثر على حركتهم بشكل كبير.

الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء، حدثنا عن أهم الأدوية المستخدمة فى علاج مرض الشلل الرعاش، والتى يجهل البعض أن آثارها الجانبية كثيرة، وأهم هذه العقاقير تلك التى توصل إليها الباحثون مؤخرًا، حيث اكتشفوا بالصدفة أن هذا العقار الذى يعالج سرطان الدم له فاعلية فى علاج الشلل الرعاش أيضًا، حيث تعمل هذه العقاقير على تثبيط مادة التيروسين كيناز مما يعطى مفعولًا جيدًا للغاية فى علاج المرض.

وتابع الدكتور مروان موضحا أنه بجانب فوائد العقاقير الخاصة بعلاج الشلل الرعاش، إلا أن بعضها له الكثير من الأضرار الجانبية المصاحبة لتعاطيه، فبداية من الشعور بالرغبة فى الهرش أو الحكة، كذا الشعور بالدوار أوالدوخة، بجانب أعراض تتمثل فى الإمساك المزمن يصاحبه شعور بالغثيان والقىء، وقد يحدث بعض الجفاف والتشقق بالبشرة، مع اضطراب فى الشهية بانسدادها، وقد يصاب المريض بشد عضلى، وتزيد الآثار الجانبية عندما يتداخل مع أدوية أخرى، مثل بعض المسكنات مضادات التجلط ومخفضات ومضادات الفطريات والفياجرا.

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مصر 365

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