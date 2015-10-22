أستاذ طب أطفال بعين شمس: الحصبة قاتل يمكن مواجهته بالتطعيم

>أكدت الدكتورة علياء قطب، أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، أن تطعيم الأطفال فى مصر يكون بأخذ جرعتين عند سن سنة وجرعة عند سنة ونصف، لافتة إلى أن التطعيم ضد الحصبة الألمانى خطوة إيجابية لوزارة الصحة، قائلة: "ومع ذلك ظهرت حالات كثيرة فى 2014، ونحن بحاجة إلى إجراءات أكثر ومحاربته على مستوى مصر والعالم".

وأضافت أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، خلال مؤتمر صحفى لوزارة الصحة اليوم، للإعلان عن حملة التطعيم ضد مرض الحصبة، أن الحصبة تعرف بالقاتل الكبير، لأنه يسبب الالتهاب الرئوى السحائى ويؤدى للوفاة.

وأشارت علياء قطب إلى أن العالم لابد أن يشارك فى حملات للتطعيم ضد الحصبة، لأن الأم لو حملت وأصيبت بالحصبة الألمانى الجنين سيصاب بتشوهات.