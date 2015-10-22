أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري -
مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست -
مساء الأنوار: التحليل الفني لمباراة الأهلي وبتروجيت من خلال جهاز البييرو -
عيش الليلة | الحلقة الـ 12 الموسم الاول | لوسي و أحمد زاهر | الحلقة كاملة -
مساء الأنوار: كواليس فريق سموحة في جوهانسبرج قبل لقاء بيدفيست - الخميس 06 إبريل 2017 -
مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017 -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة عقب الفوز على بتروجيت -
هاني رمزي يمنع الجهاز المعاون من الحديث للإعلام -
6 مشاهد في مباراة «الأهلي وبتروجت» -
مساء dmc - الأسرة متوسطة الدخل تحتاج ما بين 2250 و2850 جنيه لوجبة الغذاء فقط شهرياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذ طب أطفال بعين شمس: الحصبة قاتل يمكن مواجهته بالتطعيم

Google+ Print
أستاذ طب أطفال بعين شمس: الحصبة قاتل يمكن مواجهته بالتطعيم أستاذ طب أطفال بعين شمس: الحصبة قاتل يمكن مواجهته بالتطعيم

>أكدت الدكتورة علياء قطب، أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، أن تطعيم الأطفال فى يكون بأخذ جرعتين عند سن سنة وجرعة عند سنة ونصف، لافتة إلى أن التطعيم ضد الحصبة الألمانى خطوة إيجابية لوزارة الصحة، قائلة: "ومع ذلك ظهرت حالات كثيرة فى 2014، ونحن بحاجة إلى إجراءات أكثر ومحاربته على مستوى مصر والعالم".

وأضافت أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، خلال مؤتمر صحفى لوزارة الصحة اليوم، للإعلان عن حملة التطعيم ضد مرض الحصبة، أن الحصبة تعرف بالقاتل الكبير، لأنه يسبب الالتهاب الرئوى السحائى ويؤدى للوفاة.

وأشارت علياء قطب إلى أن العالم لابد أن يشارك فى حملات للتطعيم ضد الحصبة، لأن الأم لو حملت وأصيبت بالحصبة الألمانى الجنين سيصاب بتشوهات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست

مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست

مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017

مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة