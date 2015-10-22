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بالصور.. المقاتلة الروسية "سوخوى30" تواصل دك حصون داعش فى سوريا

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بالصور.. المقاتلة الروسية "سوخوى30" تواصل دك حصون داعش فى سوريا بالصور.. المقاتلة الروسية "سوخوى30" تواصل دك حصون داعش فى سوريا
تواصل المقاتلات الروسية طلعاتها الجوية فى سماء سوريا لدك حصون تنظيم "داعش"، حيث اقلعت صباح اليوم مقاتلات سو 30 من احدى القواعد الجوية بغرب سوريا لتنفيذ مهامها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشنيكوف - فى تصريح بثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن المنشآت التى قصفتها الطائرات الروسية تقع فى محافظات: إدلب، وحلب، ودير الزور، ودمشق، وحماة. وفى محافظة إدلب وجهت قاذفة قنابل "سو-34" ضربة لمكان اجتماع قادة مجموعات إرهابية.

وألقت القاذفة قنبلة من طراز "كا أ بي-500" على مكان وجود 9 سيارات مزودة بالمدافع الرشاشة، وتم تدميرها. وفى نفس المحافظة تم تدمير نقطة قيادة ومراقبة لمسلحى "داعش" ومستودع يحتوى على الذخائر، وفى محافظة حلب تم تدمير معمل للمتفجرات المتحكم فيها عن بعد تابع لـ"جبهة النصرة".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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