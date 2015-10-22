أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري -
مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست -
مساء الأنوار: التحليل الفني لمباراة الأهلي وبتروجيت من خلال جهاز البييرو -
عيش الليلة | الحلقة الـ 12 الموسم الاول | لوسي و أحمد زاهر | الحلقة كاملة -
مساء الأنوار: كواليس فريق سموحة في جوهانسبرج قبل لقاء بيدفيست - الخميس 06 إبريل 2017 -
مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017 -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة عقب الفوز على بتروجيت -
هاني رمزي يمنع الجهاز المعاون من الحديث للإعلام -
6 مشاهد في مباراة «الأهلي وبتروجت» -
مساء dmc - الأسرة متوسطة الدخل تحتاج ما بين 2250 و2850 جنيه لوجبة الغذاء فقط شهرياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الخارجية السعودية: ينبغى إبعاد الأسد عن السلطة للقضاء على تنظيم"داعش"

Google+ Print
الخارجية السعودية: ينبغى إبعاد الأسد عن السلطة للقضاء على تنظيم"داعش" الخارجية السعودية: ينبغى إبعاد الأسد عن السلطة للقضاء على تنظيم"داعش"
قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير اليوم الخميس إن القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية يتطلب إبعاد الرئيس السورى بشار الأسد عن السلطة.

وقال الجبير لقناة الحدث التابعة لتلفزيون العربية فى فيينا فى أعقاب محادثات مع وزير الخارجية النمساوى إن الأسد "هو المغناطيس الذى يجذب المقاتلين الأجانب من جميع أنحاء العالم ليقاتلوا فى صف داعش (الدولة الإسلامية) ضد نظام الأسد."

وتابع قوله "بحثنا الوضع فى سوريا وكيفية إيجاد الحل السلمى للنزاع الذى يضمن مستقبل سوريا ويؤدى إلى مرحلة انتقالية لا تشمل بشار الأسد."
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020