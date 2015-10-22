الخارجية السعودية: ينبغى إبعاد الأسد عن السلطة للقضاء على تنظيم"داعش"

قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير اليوم الخميس إن القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية يتطلب إبعاد الرئيس السورى بشار الأسد عن السلطة.

وقال الجبير لقناة الحدث الإخبارية التابعة لتلفزيون العربية فى فيينا فى أعقاب محادثات مع وزير الخارجية النمساوى إن الأسد "هو المغناطيس الذى يجذب المقاتلين الأجانب من جميع أنحاء العالم ليقاتلوا فى صف داعش (الدولة الإسلامية) ضد نظام الأسد."

وتابع قوله "بحثنا الوضع فى سوريا وكيفية إيجاد الحل السلمى للنزاع الذى يضمن مستقبل سوريا ويؤدى إلى مرحلة انتقالية لا تشمل بشار الأسد."

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